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11:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Швед выставил на продажу историю своего браузера

Житель Швеции выставил на eBay историю своего браузера в знак протеста против решения Конгресса США отменить запрет на продажу интернет-провайдерами личных данных пользователей. Об этом сообщает The Next Web.

Источник: Petter Rudwall

В описании швед Питер Рудволл (Petter Rudwall) объясняет, что не хочет ждать, когда провайдеры начнут торговать информацией без его ведома. Он решил заработать на данных самостоятельно. Рудволл также опубликовал скриншот фрагмента браузера, чтобы доказать, что товар подлинный.

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Перед началом аукциона пользователь установил цену в один доллар, но на данный момент потенциальные покупатели подняли ставку до 16,5 доллара. В торгах, которые завершатся 6 апреля, пока приняли участие десять человек.

Во вторник, 28 марта палата представителей США проголосовала за отмену запрета на продажу интернет-провайдерами личных данных пользователей без их согласия. Ранее за снятие запрета проголосовал сенат. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

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