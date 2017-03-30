Швед выставил на продажу историю своего браузера

В описании швед Питер Рудволл (Petter Rudwall) объясняет, что не хочет ждать, когда провайдеры начнут торговать информацией без его ведома. Он решил заработать на данных самостоятельно. Рудволл также опубликовал скриншот фрагмента браузера, чтобы доказать, что товар подлинный.

Моя история браузера состоит из смешных, глупых, милых, интересных, серьезных и слегка неприличных страниц, которые вы можете очень долго изучать.

Перед началом аукциона пользователь установил цену в один доллар, но на данный момент потенциальные покупатели подняли ставку до 16,5 доллара. В торгах, которые завершатся 6 апреля, пока приняли участие десять человек.