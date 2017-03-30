В Евпатории развернут международный студенческий лагерь

Она отметила, что первая смена лагеря с условным названием «Запуск» намечена на сентябрь 2017 года. Проведение мероприятия в Крыму обсуждалось в ходе «круглого стол» в Доме национальностей в Москве при участии представителей Международного центра дружбы, Ассамблеи народов России, бизнес-консорциума «Быть русским», а также сотрудников посольств различных стран в РФ.

«Более 20 стран заинтересовались этим проектом и дали согласие на то, чтобы в нем участвовать… Предполагается проведение в городе Евпатории международного студенческого молодежного лагеря, которое было бы посвящено созданию молодыми людьми проектов — научных или бизнес-проектов. Предполагается, чтобы дети разных народов, из разных стран попробовали совместное участие в чем-то созидательном. Это может быть и готовый бизнес-проект, который можно запускать. Это удивительная, неоценимая возможность пообщаться с человеком из другой страны, со своим сверстником, человеком, точно так же увлеченным какой-то идеей и желанием что-то сделать самому. То есть активная, творческая, мыслящая по-деловому молодежь из разных стран будет иметь возможность общаться», — отметила Савченко.

По ее мнению, организация такого лагеря в Евпатории позволит «посмотреть, какова молодежь сегодня во всем мире».

«Эти люди, конечно, никогда не забудут, что они побывали в этом молодежном лагере, у нас в Евпатории, в Крыму, в России, и эту свою сбывшуюся мечту будут связывать с нами, с пребыванием здесь, в нашей стране… Все могут убедиться, что в Крыму мир, что в Крыму нормально развивается жизнь, что Россия смотрит вперед, заботится о своем будущем. И не только о своем будущем, заботится о будущем всего мира», — пояснила депутат.