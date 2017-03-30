С 1 апреля 2800 волгоградцев призовут на военную службу
1 апреля в Волгоградской области начинается весенняя призывная кампания. В армию будут призваны 2800 молодых людей из региона, сообщает ВДТВ.
1 апреля в Волгоградской области начинается весенняя призывная кампания. В армию будут призваны 2800 молодых людей из региона, сообщает ВДТВ.
На совместном совещании местных властей и представителей областного военкомата начальник отдела подготовки и призыва граждан на службу военного комиссариата Волгоградской области Виктор Майстренко отметил, что в этом году для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях упразднена возрастная норма для призыва, ныне отсрочка будет даваться студентам ссузов до окончания учебы, а не по возрасту.
Волгоградцы будут проходить службу в самых разных войсках: сухопутных,
Традиционно 15 юношей из Волгоградской области отправятся на службу в Кремлевский полк. Формируется команда для отправки в войска национальной гвардии. 9 заявок поступило для прохождения альтернативной службы.