Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
РФ поддержала «нового Каддафи»: СМИ о тревоге НАТО
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Было много боли и предательств": признание Ляйсан Утяшевой
СМИ: Сестра Фриске показала милые фото с Платоном
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
1195-летие Ирины Антоновой
12:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

С 1 апреля 2800 волгоградцев призовут на военную службу

1 апреля в Волгоградской области начинается весенняя призывная кампания. В армию будут призваны 2800 молодых людей из региона, сообщает ВДТВ.

На совместном совещании местных властей и представителей областного военкомата начальник отдела подготовки и призыва граждан на службу военного комиссариата Волгоградской области Виктор Майстренко отметил, что в этом году для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях упразднена возрастная норма для призыва, ныне отсрочка будет даваться студентам ссузов до окончания учебы, а не по возрасту.

Волгоградцы будут проходить службу в самых разных войсках: сухопутных, военно-космических, ВДВ и прочих.

Традиционно 15 юношей из Волгоградской области отправятся на службу в Кремлевский полк. Формируется команда для отправки в войска национальной гвардии. 9 заявок поступило для прохождения альтернативной службы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Создатели фильма «Оно» показали жуткого клоуна в первом трейлере Новая версия хоррора по роману Кинга обзавелась первым видео
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь