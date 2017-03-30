Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Пять звезд, которые были изгоями в школе
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Поклонники оценили откровенное платье солистки "ВИА Гры" - СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Генерал МВД назвал полицию Москвы «разношерстной бандой» - СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
13:16 (мск), источник: Вести - Калининград

Билет «выходного дня» появится в пригородных поездах

Калининградская пригородная пассажирская компания вводит абонементы «Выходного дня».

Они будут действительны по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, а также предпраздничным, праздничным и послепраздничным дням. Абонементы позволяют сэкономить до 66% от суммарной стоимости разовых билетов на те же дни.

Например, стоимость поездок на протяжении месяца по маршруту «Калининград Южный — Зеленоградск» составит 673 рубля, вместо 1231 рубля.

Предварительная продажа осуществляется за 30 дней до начала срока действия билета. Оформить абонемент на пластиковой транспортной карте можно во всех пригородных кассах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Бультерьер загрыз своего хозяина перед телекамерами
Самолет сбил насмерть девушек, делавших селфи на его фоне
Бультерьер загрыз своего хозяина перед телекамерами
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь