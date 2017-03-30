Билет «выходного дня» появится в пригородных поездах

Они будут действительны по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, а также предпраздничным, праздничным и послепраздничным дням. Абонементы позволяют сэкономить до 66% от суммарной стоимости разовых билетов на те же дни.

Например, стоимость поездок на протяжении месяца по маршруту «Калининград Южный — Зеленоградск» составит 673 рубля, вместо 1231 рубля.

Предварительная продажа осуществляется за 30 дней до начала срока действия билета. Оформить абонемент на пластиковой транспортной карте можно во всех пригородных кассах.