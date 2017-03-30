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12:21 (мск), источник: АиФ Калининград

Жительница Светлогорска засудила УК за упавшее на ее авто гнилое дерево

Жительница Светлогорска засудила управляющую компанию за упавшее на ее автомобиль гнилое дерево, сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел 2 июля прошлого года на парковке у одного из домов в Пионерском. Утром автоледи оставила там свой «Ситроен», а вечером обнаружила, что ее авто придавлено старым сгнившим тополем. Ремонт был оценен в более чем 170 тысяч рублей. Женщина обратилась в суд, посчитав, что за зелеными насаждениями плохо следили.

Суд пришел к выводу, что в результате бездействия организации (УК) имуществу истицы был причинен вред. Управляющая компания подала жалобу, но она не была удовлетворена.

Ответчик должен будет выплатить автовладелице 187 035 рублей 59 копеек.

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