Жительница Светлогорска засудила УК за упавшее на ее авто гнилое дерево
Жительница Светлогорска засудила управляющую компанию за упавшее на ее автомобиль гнилое дерево, сообщает
Жительница Светлогорска засудила управляющую компанию за упавшее на ее автомобиль гнилое дерево, сообщает
Инцидент произошел 2 июля прошлого года на парковке у одного из домов в Пионерском. Утром автоледи оставила там свой «Ситроен», а вечером обнаружила, что ее авто придавлено старым сгнившим тополем. Ремонт был оценен в более чем 170 тысяч рублей. Женщина обратилась в суд, посчитав, что за зелеными насаждениями плохо следили.
Суд пришел к выводу, что в результате бездействия организации (УК) имуществу истицы был причинен вред. Управляющая компания подала жалобу, но она не была удовлетворена.
Ответчик должен будет выплатить автовладелице 187 035 рублей 59 копеек.