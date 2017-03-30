Рогозин заявил, что у каждой российской реки должен быть свой хозяин

По его словам, любой крупный водоем, реки, в том числе сибирские реки, которые подтягиваются к Арктике, могут быть прекрасными транспортными магистралями в любое время года, если их научатся эксплуатировать.

«Чтобы это было, необходимо, чтобы у каждого большого дела был хозяин. Я выступаю за то, чтобы у каждой российской реки был свой хозяин», — сказал Рогозин во время общения с молодежью на молодежном форуме в рамках форума «Арктика — территория диалога».