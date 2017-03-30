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11:41 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин заявил, что у каждой российской реки должен быть свой хозяин

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что у каждой российской реки, включая Северный морской путь, должен быть «свой хозяин», должны быть созданы администрации, которые будут отвечать за использование водных артерий.

Источник: РИА Новости
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По его словам, любой крупный водоем, реки, в том числе сибирские реки, которые подтягиваются к Арктике, могут быть прекрасными транспортными магистралями в любое время года, если их научатся эксплуатировать.

«Чтобы это было, необходимо, чтобы у каждого большого дела был хозяин. Я выступаю за то, чтобы у каждой российской реки был свой хозяин», — сказал Рогозин во время общения с молодежью на молодежном форуме в рамках форума «Арктика — территория диалога».

По словам вице-премьера РФ, нельзя обеспечить охрану окружающей среды на реке, чистоту воды, ее полноводность, если «ее хозяина очень много». Как пояснил Рогозин, каждый субъект РФ, через который течет река, является как бы хозяином отрезка реки.

Не получится много хозяев, у семи нянек дитя без глаза. Поэтому первое, что надо сделать и для Северного морского пути, и для крупных артерий водных, надо обеспечить администрации, структуры управления, которые будут головой отвечать за полноценное использование этого огромного богатства.
Дмитрий Рогозин
вице-премьер РФ

Он добавил, что подобное предложение следует прописать в госпрограмме, и Рогозин заверил, что сегодня же обратит на это внимание министра экономического развития Максима Орешкина, чтобы программу «внимательно перечитали».

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