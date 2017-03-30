Рогозин заявил, что у каждой российской реки должен быть свой хозяин
АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости.
АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости.
По его словам, любой крупный водоем, реки, в том числе сибирские реки, которые подтягиваются к Арктике, могут быть прекрасными транспортными магистралями в любое время года, если их научатся эксплуатировать.
«Чтобы это было, необходимо, чтобы у каждого большого дела был хозяин. Я выступаю за то, чтобы у каждой российской реки был свой хозяин», — сказал Рогозин во время общения с молодежью на молодежном форуме в рамках форума «Арктика — территория диалога».
По словам
Не получится много хозяев, у семи нянек дитя без глаза. Поэтому первое, что надо сделать и для Северного морского пути, и для крупных артерий водных, надо обеспечить администрации, структуры управления, которые будут головой отвечать за полноценное использование этого огромного богатства.
Он добавил, что подобное предложение следует прописать в госпрограмме, и Рогозин заверил, что сегодня же обратит на это внимание министра экономического развития Максима Орешкина, чтобы программу «внимательно перечитали».