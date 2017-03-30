Новосибирск обогнал по абортам Россию в 1,5 раза

«Количество абортов в Новосибирской области на 50% выше, чем в среднем по России и в Сибирском федеральном округе. Около 20 тысяч ежегодно, это колоссальная проблема», — цитирует специалиста по акушерству и гинекологии регионального Минздрава ТАСС.

К настоящему времени в области уже больше года работают 20 кабинетов доабортного консультирования при медучреждениях. Их эффективность составляет 8−10%, то есть простой разговор с психологом помог сохранить жизни 2 тысячам детей. Еще около 200 детей ежегодно гибнет в утробе матери или при родах, для их сохранения необходимо увеличить количество медоборудования для мониторинга состояния плода.

Одной из главных проблем Новосибирской области названо уменьшение женщин репродуктивного возраста на 2−4 тысячи ежегодно. При этом если 25 лет назад средний возраст рожениц составлял 18−20 лет, то сейчас — 29−30 лет.

Волков предложил властям разработать меры, направленные на поощрение рождаемости не только второго и последующего детей, но и первого. По его словам, здесь могут помочь материнский капитал, ипотека без первоначального взноса и привлечение молодых специалистов-женщин из других регионов.

Несмотря на большое количество абортов в Новосибирской области, этот показатель постепенно уменьшается. За последние 15 лет новосибирские женщины стали в два раза реже делать аборты, сообщили VN.ru специалисты Новосибирскстата. Существенную роль здесь сыграла активная пропаганда здорового образа жизни и профилактика нежелательной беременности.