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11:59 (мск), источник: "Российская газета"

Бывший автогонщик собрал в Перми коллекцию старинных машин

Необычные автомобили с выпученными фарами или с крыльями умопомрачительной формы — завсегда объект пристального внимания: «Смотри-смотри!» — говорят друг другу прохожие, завидев их на дороге.

Источник: "Российская газета"

Между тем автомобили «в возрасте» в Перми можно увидеть довольно часто — будто где-то в городе открыт портал в прошлое. Всех их наперечет знает пермяк Александр Черепанов, посвятивший себя созданию в краевой столице музея ретроавтомобилей.

Задатки фаната

— Детство мое прошло среди профессиональных шоферов, очень добрых и отзывчивых людей. Соседями были водители бензовоза, автобуса, скорой помощи. Наверное, постоянный запах бензина и дорожная романтика меня и затянули, — рассказывает Александр Черепанов.

Про себя он говорит, что имеет два образования. Первое — «дворово-гаражное», второе — диплом автодорожного факультета Пермского политехнического университета. С детства помогал соседям чинить железных коней, да так навострился, что в 15 лет собрал двигатель «Москвича-412». Александр знал даже, как хитро поставить игольчатый подшипник в коробке передач, чтобы все заработало.

После университета — работа в республиканском инженерно-техническом центре, который занимался внедрением в гоночное двигателестроение закрытых технологий. Здесь Черепанов подружился с известными технарями от автоспорта и побывал по долгу службы на «Ижмаше», АЗЛК, в Тольятти, даже в Вильнюс, к самому Стасису Брундзе, 10-кратному чемпиону СССР по ралли, съездил.

Пробовать себя в автогонках Александр начал в студенчестве. Не забыл, как давить на газ, и после окончания вуза — участвовал в Кубке России по ралли.

— Позже, в Перми, я открыл первый на Урале центр ремонта автоматических коробок передач. Примерно тогда же побывал в Германии, где увидел настоящий автомузей. И это меня зацепило! — вспоминает он.

Когда автогонщик повесил шлем на гвоздь, то решил собственноручно собрать «Москвич-ИЖ-ралли», который раньше делали в Ижевске для сборной СССР. Молва о задумке разнеслась по друзьям и коллегам, они и помогли мастеру найти необходимые для автомобиля детства детали. Первый выезд состоялся 19 апреля 2013 года на московском международном Rally Masters Show.

С миру по нитке

После этого Александр начал последовательно реализовывать свою задумку создать музей ретроавтомобилей, где могут экспонироваться редкие машины его коллег.

— Я понял, что речь может идти о сотне ретроавтомобилей! Поэтому в 2014 году пришел в краевой минкульт и попросил помощи. Меня направили в краеведческий музей, при его поддержке мы организовали выставку и собрали более 50 экспонатов. Эти красавцы месяц стояли на диораме и радовали пермяков, — вспоминает Александр.

Выставку посетило более 22 тысяч человек, и не только из Перми. На волне популярности Александр начал искать уже собственную площадку для экспозиции, но этот опыт поначалу трудно было назвать успешным. Как только музей триумфально открыл двери, случилось несчастье — частично обрушились межэтажные перекрытия. Собственник помещения затеял тяжбу. Суды продолжаются до сих пор и отвлекают автофаната от главного дела жизни.

Но упорство Александра все же принесло плоды — нашлось помещение с приемлемыми условиями аренды. Вывеска «Ретро-гараж» появилась на дверях здания в Камской долине, на улице Спешилова, 107.

И старость, и радость

Сегодня музей готов экспонировать треть коллекции, но и этого, как говорится, за глаза. Особенно если гулять с экскурсоводом. Вот, например, «Победа ГАЗ М-20» — персональный автомобиль Михаила Субботина, бывшего директора завода № 36 им. Сталина. Машину в свое время выкупил водитель «большой шишки», позже его сын передал экспонат в музей. Сейчас автомобиль можно оценить чуть ли не в миллион рублей, ведь все в нем «родное», включая обивку салона.

Многие экспонаты на ходу и могут участвовать в городских автопробегах. Их номерные знаки блестят новизной — машины поставлены на учет. Потому за часть коллекции приходится платить налог.

— Нам принадлежат не все автомобили. Мы разрешаем владельцам бесплатно хранить их в обмен на право показывать посетителям, — объясняет Александр.

В музее звучат песни советских времен, а по рядам автомобилей можно гулять, как по историческим эпохам. Где еще увидишь «Чайку», чьи чертежи полностью уничтожили во время горбачевской перестроечной борьбы с привилегиями? На днях машине исполнилось 50 лет. О юбилеях своих стальных питомцев Александр не забывает.

Широко известный в узких кругах

Об уникальном пермском музее многие в нашей стране и не слыхали, в то время как он широко известен за рубежом. Во многом благодаря ралли Пекин — Париж, которое в 2016 году прошло по территории Прикамья.

— Европейцы в восторге от нашего автопарка. Приезжают, изучают автомобили, делятся впечатлениями с друзьями. Так и растет слава музея. Достаточно посмотреть книгу отзывов — сколько там языков! Везут подарки — автомобильные номера, — рассказывает Александр.

Есть и другие презенты. Часть из них помещается в кабинете Черепанова — книга «Запорожец ЗАЗ-96» и древние «Каталоги запчастей». Некоторые подарки стоят на улице и за зиму превратились в сугробы — ретрогрузовик и пять легковых автомобилей ждут весны, чтобы показаться посетителям.

— Мы сотрудничаем с Пермским политехническим университетом, его студенты помогают с экскурсиями на иностранных языках. Нас приглашают на мероприятия в честь Дня Победы. С удовольствием принимали детей из пермского онкодиспансера, суворовцев пермского военного училища, — говорит Александр.

Многие предлагали выставить на площадке музея импортную технику, однако Черепанов отказался.

— Направленность у нас патриотическая. Из всех «иностранцев» — только один мотоцикл из Венгрии и один из Чехословакии. Своих показать места пока не хватает. Поэтому сначала нужно уважить отечественного производителя! — объясняет Александр.

Легендарные ветераны

Алый «Москвич-412» достался от 79-летнего пенсионера. Владелец, узнав об автомузее из телепрограммы, позвонил и предложил экспонат, который, правда, находился далековато — за две тысячи километров от Перми.

— Я возвращался из Эстонии с автогонок, остановился в кемпинге в Великих Луках и понял, что от этого «Москвича» меня отделяют каких-то 60 километров. Договорился с владельцем о встрече. Когда тот открыл старенький гараж, я увидел настоящего красавца! Хотел забрать его через несколько месяцев, но не вытерпел — приехал раньше. Сотрудники ДПС дважды останавливали по пути в Пермь, просили предъявить документы на этот подарок судьбы, — вспоминает Александр.

Почетное место в музее занимает и собранный мастером «Москвич-ИЖ-ралли», выкрашенный в классический оранжевый цвет и украшенный множеством наклеек с автогонок. Именно этот автомобиль «ведет» дневник в социальной сети.

В уголке разместилась легендарная «моргуновка» — двухместный автомобиль-мотоколяска, на такой ездили Трус, Бывалый и Балбес в фильме «Операция «Ы». Неподалеку грозный ГАЗ М1 — автомобиль сотрудников КГБ, печально знаменитый воронок.

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