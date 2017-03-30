В Башкирии спустя две недели нашлась 17-летняя Сабина Гильфанова

16 марта она ушла из дома и не вернулась. Родные и знакомые начали бить тревогу. Поисками девушки занималась группа волонтеров.

Сегодня лидер группы поиска пропавших Павел Нестеров сообщил, что девушка сама вернулась домой. С ней все хорошо, она жива и здорова. Причины ухода из дома и её раннее местонахождение пока неизвестны.