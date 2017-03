Blue Origin показала корабль для космических туристов

Blue Origin — частная аэрокосмическая компания, которая впервые вертикально посадила для повторного использования ракету-носитель, побывавшую в космосе. Первый запуск состоялся 24 ноября 2015 года — тогда New Shepard поднялся на высоту 100 километров 534 метра.

Blue Origin планирует использовать New Shepard для космического туризма, Точная цена полета в космос продолжительностью около 10 минут не сообщается, однако ArsTechnica предполагает, что стоимость полета для одного туриста составит от 100 до 200 тысяч долларов. Первый пилотируемый полет запланирован на 2018 год.

Blue Origin уже неоднократно тестировала ракету New Shepard. В общей сложности New Shepard летала в космос четыре раза, а успешно взлетала и садилась пять раз. Во время четвертого запуска успешно испытан режим аварийной посадки капсулы в случае отказа одного из трех парашютов, а во время пятого тестового запуска ракеты New Shepard прошли испытания системы аварийного спасения экипажа и пассажиров.