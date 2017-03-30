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16:28 (мск), источник: N + 1

Blue Origin показала корабль для космических туристов

Аэрокосмическая компания Blue Origin опубликовала первые фотографии интерьера пилотируемой версии корабля New Shepard. Об этом сообщает The Verge.

Источник: Blue Origin

Blue Origin — частная аэрокосмическая компания, которая впервые вертикально посадила для повторного использования ракету-носитель, побывавшую в космосе. Первый запуск состоялся 24 ноября 2015 года — тогда New Shepard поднялся на высоту 100 километров 534 метра.

Источник: Blue Origin

Blue Origin планирует использовать New Shepard для космического туризма, Точная цена полета в космос продолжительностью около 10 минут не сообщается, однако ArsTechnica предполагает, что стоимость полета для одного туриста составит от 100 до 200 тысяч долларов. Первый пилотируемый полет запланирован на 2018 год.

Blue Origin уже неоднократно тестировала ракету New Shepard. В общей сложности New Shepard летала в космос четыре раза, а успешно взлетала и садилась пять раз. Во время четвертого запуска успешно испытан режим аварийной посадки капсулы в случае отказа одного из трех парашютов, а во время пятого тестового запуска ракеты New Shepard прошли испытания системы аварийного спасения экипажа и пассажиров.

Источник: Blue Origin

После пятого приземления ракеты представители Blue Origin заявили, что срабатывание САС могло повредить ракету, поэтому для нее пятый запуск, несмотря на успешное приземление, стал последним.

Источник: Blue Origin

Существуют и другие проекты многоразовых суборбитальных космических кораблей. Например, космический суборбитальный корабль VSS Unity, второй из серии SpaceShipTwo, уже проходит летные испытания. Также известно, что Китай намерен построить 20-местный суборбитальный ракетоплан, предназначенный для космического туризма. Кроме того, в 2016 году планировалось испытать новый американский корабль Lynx, однако затем сроки сдвинулись и на данный момент неизвестно, когда именно состоятся испытания.

Николай Воронцов

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