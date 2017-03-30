Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 1—2 апреля

Первые выходные апреля, по прогнозам синоптиков, будут прохладными. Однако это вовсе не повод оставаться дома, ведь в краевой столице состоится масса всего интересного. В субботу пермяков приглашают на мастер-класс по мексиканскому блюду от победительницы шоу «МастерШеф» Софьи Понькиной, также в выходные пройдет выставка кошек.

1 апреля.

10.00 -19.00 — Пермская ярмарка, шоссе Космонавтов, 55а — Выставка кошек;.

11.00, 14.00 — Туки-Луки — Спектакль «Дюймовочка» (4+);.

11.00 — Дом актера — Спектакль «Вода» (1+);.

12.00 — 15.00 — ул. Трясолобова, 105 — Бесплатная ярмарка (можно принести ненужные, хорошие вещи: игрушки, книги и одежду и многое другое, и взять, что вам понравится);.

12.00 — 20.00 — Центр городской культуры — Выставка «Жить и писать. Варлам Шаламов»;.

12.00 — Планетарий — Представление «Про Мюнхгаузена, Бабу Ягу и ракету» (5+);.

12.00 -14.00 — ул. М. Горького, 83, ДБ «Изумруд» — Семинар по похуданию;.

13.30 — Театр кукол — Представление «Буратино» (6+);.

14.00 -19.00 — ул. Крупской, 46 — Открытый турнир по жиму классическому и становой тяге классической «Богатыри Пармы»;.

14.00, 18.00 — Театр «У моста» — Спектакль «Панночка» (12+);.

14.00, 18.00 — ТЮЗ — Спектакль «Обыкновенное чудо» (14+);.

15.00 — Планетарий — Представление «Закат эпохи динозавров» (6+);.

15.00 — ТЦ Колизей Атриум (фуд-корт) — Мастер-класс по мексиканскому блюду от победительницы шоу «МастерШеф» Софьи Понькиной;.

16.00 — Театр кукол — Представление «Меня зовут Лёк» (3+);.

16.00 — Дом актера — Спектакль «Маленькая Баба-Яга» (5+);.

17.00 -19.00 — ул. Петропавловская, 185, дворец молодежи — КВН, кубок ректоров Пермского края;17.00 — Планетарий — Представление «За чертой земного притяжения» (8+);.

19.00 — ул. Куйбышева, 2 — занятие «Йога и Медитация»;.

19.00 — Планетарий — Представление «Энергия Вселенной» (12+).

2 апреля.

10.00 -19.00 — Пермская ярмарка, шоссе Космонавтов, 55а — Выставка кошек;.

10.30 — Планетарий — Представление «Космический адрес Земли» (6+);.

11.00 — Туки-Луки — Спектакль «Огниво» (3+);.

11.00 — Green Plaza, ул. Куйбышева, 95Б — Свадьба своими руками (на мероприятии расскажут о том, как планировать свадебный бюджет, как выбрать удобную площадку, каким должен быть классный ведущий и т. д. );.

11.00, 16.00 — Театр кукол — Представление «Меня зовут Лёк» (3+);.

11.00, 14.00 — ТЮЗ — Спектакль «У ковчега в восемь» (9+);.

12.00 — Дворец культуры «Урал», ул. Фадеева, 7 — Открытый городской фестиваль-конкурс хоров в рамках Года экологии в России;.

12.00 — Планетарий — Представление «В гостях у гнома Астронома» (5+);.

12.00 -20.00 — Центр городской культуры — Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов»;.

12.00 — 19.30 — ул. Монастырская, 95 — День свободного входа в выставочный зал «Пермская Арт-резиденция» — посещение выставок бесплатно;.

13.30 — Театр кукол — Представление «Буратино» (6+);.

14.00, 18.00 — Театр «У моста» — Спектакль «Панночка» (12+);.

14.00 — Туки-Луки — Спектакль «Путаница» (3+);.

15.00 — Планетарий — Представление «Предание о звёздах» (12+);.

16.00 — Дворец культуры им. Кирова, ул. Кировоградская, 26 — Отчетный концерт коллектива эстрадного танца «Миллениум»;.

16.00 — Дом актера — Спектакль «Дядюшка Ау» (5+);.

17.00 — Комсомольский проспект, 27 — Семинар «Кто Я: поиск длиною в жизнь».