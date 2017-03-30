Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 1—2 апреля
Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
Первые выходные апреля, по прогнозам синоптиков, будут прохладными. Однако это вовсе не повод оставаться дома, ведь в краевой столице состоится масса всего интересного. В субботу пермяков приглашают на
1 апреля.
10.00 -19.00 — Пермская ярмарка, шоссе Космонавтов, 55а — Выставка кошек;.
11.00, 14.00 —
11.00 — Дом актера — Спектакль «Вода» (1+);.
12.00 — 15.00 — ул. Трясолобова, 105 — Бесплатная ярмарка (можно принести ненужные, хорошие вещи: игрушки, книги и одежду и многое другое, и взять, что вам понравится);.
12.00 — 20.00 — Центр городской культуры — Выставка «Жить и писать. Варлам Шаламов»;.
12.00 — Планетарий — Представление «Про Мюнхгаузена, Бабу Ягу и ракету» (5+);.
12.00 -14.00 — ул. М. Горького, 83, ДБ «Изумруд» — Семинар по похуданию;.
13.30 — Театр кукол — Представление «Буратино» (6+);.
14.00 -19.00 — ул. Крупской, 46 — Открытый турнир по жиму классическому и становой тяге классической «Богатыри Пармы»;.
14.00, 18.00 — Театр «У моста» — Спектакль «Панночка» (12+);.
14.00, 18.00 — ТЮЗ — Спектакль «Обыкновенное чудо» (14+);.
15.00 — Планетарий — Представление «Закат эпохи динозавров» (6+);.
15.00 — ТЦ Колизей Атриум (фуд-корт) —
16.00 — Театр кукол — Представление «Меня зовут Лёк» (3+);.
16.00 — Дом актера — Спектакль «Маленькая Баба-Яга» (5+);.
17.00 -19.00 — ул. Петропавловская, 185, дворец молодежи — КВН, кубок ректоров Пермского края;17.00 — Планетарий — Представление «За чертой земного притяжения» (8+);.
19.00 — ул. Куйбышева, 2 — занятие «Йога и Медитация»;.
19.00 — Планетарий — Представление «Энергия Вселенной» (12+).
2 апреля.
10.00 -19.00 — Пермская ярмарка, шоссе Космонавтов, 55а — Выставка кошек;.
10.30 — Планетарий — Представление «Космический адрес Земли» (6+);.
11.00 —
11.00 — Green Plaza, ул. Куйбышева, 95Б — Свадьба своими руками (на мероприятии расскажут о том, как планировать свадебный бюджет, как выбрать удобную площадку, каким должен быть классный ведущий
11.00, 16.00 — Театр кукол — Представление «Меня зовут Лёк» (3+);.
11.00, 14.00 — ТЮЗ — Спектакль «У ковчега в восемь» (9+);.
12.00 — Дворец культуры «Урал», ул. Фадеева, 7 — Открытый городской
12.00 — Планетарий — Представление «В гостях у гнома Астронома» (5+);.
12.00 -20.00 — Центр городской культуры — Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов»;.
12.00 — 19.30 — ул. Монастырская, 95 — День свободного входа в выставочный зал «Пермская Арт-резиденция» — посещение выставок бесплатно;.
13.30 — Театр кукол — Представление «Буратино» (6+);.
14.00, 18.00 — Театр «У моста» — Спектакль «Панночка» (12+);.
14.00 —
15.00 — Планетарий — Представление «Предание о звёздах» (12+);.
16.00 — Дворец культуры им. Кирова, ул. Кировоградская, 26 — Отчетный концерт коллектива эстрадного танца «Миллениум»;.
16.00 — Дом актера — Спектакль «Дядюшка Ау» (5+);.
17.00 — Комсомольский проспект, 27 — Семинар «Кто Я: поиск длиною в жизнь».