Стало известно, сколько призывников из Башкирии отправятся служить этой весной
Сегодня, 30 марта, Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва, в армию пойдут 142 тысячи человек, из них — около 5100 — из республики Башкортостан.
Сегодня, 30 марта, Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва, в армию пойдут 142 тысячи человек, из них — около 5100 — из республики Башкортостан.
Для сравнения — в осенний призыв 2016 года из нашего региона на службу отправились более 5300 человек, сообщили ProUfu.ru в
По словам начальника Главного
Напомним, что весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Юноши будут служить 12 месяцев. Для тех, кто успешно защитил диплом, отсрочка действует до 31 августа. В этом году каждый призывник получит сумку с предметами личной гигиены — так называемый несессер (от англ. необходимое). В ней будет комплект бритвенных принадлежностей и ряд полезных мелочей. Среди нововведений весеннего призыва — дневной сон для военнослужащих.