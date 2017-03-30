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11:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Стало известно, сколько призывников из Башкирии отправятся служить этой весной

Сегодня, 30 марта, Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва, в армию пойдут 142 тысячи человек, из них — около 5100 — из республики Башкортостан.

Для сравнения — в осенний призыв 2016 года из нашего региона на службу отправились более 5300 человек, сообщили ProUfu.ru в пресс-службе Военного комиссариата РБ.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерала-полковника Василия Тонкошкурова, в последнее время растет количество призывников, уже имеющих высшее образование. В стране уже активно обсуждается вопрос об увеличении возраста для поступления на службу в армию — с 27 до 30 лет. В настоящее время для этого уже создана специальная группа экспертов, пишет Znak.com.

Напомним, что весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Юноши будут служить 12 месяцев. Для тех, кто успешно защитил диплом, отсрочка действует до 31 августа. В этом году каждый призывник получит сумку с предметами личной гигиены — так называемый несессер (от англ. необходимое). В ней будет комплект бритвенных принадлежностей и ряд полезных мелочей. Среди нововведений весеннего призыва — дневной сон для военнослужащих.

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