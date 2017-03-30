В парке Авиаторов донской столицы проведут экомарафон

Как сообщает сайт администрации донской столицы, этим мероприятием организаторы хотят привлечь внимание к вопросам сохранения окружающей среды.

Участники проведут уборку парка и высадят саженцы хвойных деревьев. Кроме того, для всех пришедших запланирована интересная развлекательная программа: утренняя зарядка, веселые конкурсы для детей и взрослых и веломарафон-квест.