В парке Авиаторов донской столицы проведут экомарафон
1 апреля в ростовском парке Авиаторов (проспект Шолохова, 246) пройдет экомарафон. Начало в 11 часов.
1 апреля в ростовском парке Авиаторов (проспект Шолохова, 246) пройдет экомарафон. Начало в 11 часов.
Как сообщает сайт администрации донской столицы, этим мероприятием организаторы хотят привлечь внимание к вопросам сохранения окружающей среды.
Участники проведут уборку парка и высадят саженцы хвойных деревьев. Кроме того, для всех пришедших запланирована интересная развлекательная программа: утренняя зарядка, веселые конкурсы для детей и взрослых и