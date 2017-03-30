Черноморский флот отрабатывает выход в торпедную атаку

«В морских полигонах ЧФ большие дизельные подводные лодки флота “Старый Оскол” и “Новороссийск” решают задачи скрытного слежения за отрядом кораблей условного противника и выход в торпедную атаку», — сказано в сообщении пресс-службы ЧФ, поступившем в «Интерфакс-АВН» в четверг.

Отмечается, что «противодействие подводникам оказывают малые противолодочные корабли “Суздалец” и “Муромец”, которые в составе корабельной противолодочной ударной группы в дуэльной ситуации осуществляют поиск и атаку подводных лодок».