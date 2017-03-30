Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
РФ поддержала «нового Каддафи»: СМИ о тревоге НАТО
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
12:15 (мск), источник: Время Воронежа

В Воронежской области реконструируют два моста

О планах по ремонту дорог на 2017 года рассказал Олег Котов.

В среду, 29 марта, заместитель руководителя управления транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Олег Котов рассказал об основных проектах, которые будут реализованы в регионе в 2017 году.

В частности, идёт реконструкция моста через реку Битюг в Боброве. Работу завершат к концу года.

— Мост построен в середине 70-ых годов. Его ни разу капитально не ремонтировали. В 2016 году федерация распределила между регионами средства, которые были собраны благодаря системе «Платон». Воронежская область получила транш на проект в Боброве, — пояснил Олег Котов.

Кроме того, в планах капитальный ремонт моста через реку Свинуха в Россошанском районе — дорога Воронеж-Луганск. Сейчас готовится документация для конкурса по выбору подрядчика.

Олег Котов также напомнил, что в декабре 2016 года началась реализация федерального проекта — обход Лосево и Павловска. В течение 2017 года в основном будут подготовительные работы. В целом строительство завершат к концу 2019. Речь идёт о 85 километрах дороги.

Спикер подчеркнул, что большое внимание также уделяют мелким восстановительным работам. Так, в населённых пунктах приводят в порядок тротуары, пешеходные переходы и так далее.

Что касается ремонта дорог местного значения, то, по словам замглавы управления, между муниципалитетами на эти цели распределят 1,4 миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Создатели фильма «Оно» показали жуткого клоуна в первом трейлере Новая версия хоррора по роману Кинга обзавелась первым видео
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь