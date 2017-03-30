В Воронежской области реконструируют два моста

В среду, 29 марта, заместитель руководителя управления транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Олег Котов рассказал об основных проектах, которые будут реализованы в регионе в 2017 году.

В частности, идёт реконструкция моста через реку Битюг в Боброве. Работу завершат к концу года.

— Мост построен в середине 70-ых годов. Его ни разу капитально не ремонтировали. В 2016 году федерация распределила между регионами средства, которые были собраны благодаря системе «Платон». Воронежская область получила транш на проект в Боброве, — пояснил Олег Котов.

Кроме того, в планах капитальный ремонт моста через реку Свинуха в Россошанском районе — дорога Воронеж-Луганск. Сейчас готовится документация для конкурса по выбору подрядчика.

Олег Котов также напомнил, что в декабре 2016 года началась реализация федерального проекта — обход Лосево и Павловска. В течение 2017 года в основном будут подготовительные работы. В целом строительство завершат к концу 2019. Речь идёт о 85 километрах дороги.

Спикер подчеркнул, что большое внимание также уделяют мелким восстановительным работам. Так, в населённых пунктах приводят в порядок тротуары, пешеходные переходы и так далее.

Что касается ремонта дорог местного значения, то, по словам замглавы управления, между муниципалитетами на эти цели распределят 1,4 миллиарда рублей.