Движение транспорта ограничат в ЦАО из-за ремонта инженерных сетей

Движение автотранспорта будет ограничено на нескольких улицах в ЦАО в связи с плановым ремонтом инженерных сетей. Об этом сообщает информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Все ограничения затронут поочередно участки одной полосы и будут действовать круглосуточно, передает сетевое издание m24.ru.

Движение будет ограничено на участке 1-го Коптельского переулка от дома 14 до пересечения с Грохольским переулком с 30 марта по 28 апреля, с 10 мая по 25 сентября и с 1 по 30 октября.

В Панкратьевском переулке в районе дома 5, строение 6 по Ананьевскому переулку ограничение будет действовать с 30 марта по 28 апреля и 1—30 октября .

В Ананьевском переулке в районе дома 16/18, строение 1 по Большой Сухаревской площади движение транспорта ограничат с 10 мая по 15 июля и с 1 по 30 октября.

На двух участках — на Большой Спасской улице в районе дома 9, строение 2 и дома 11А, строение 2, а также в Ананьевском переулке от дома 5, строение 4 до дома 7 — движение транспорта будет ограничено с 30 марта по 28 апреля, с 10 мая по 1 июля и с 10 по 30 октября.

Ограничение движения будет также действовать с 10 мая по 15 июля на участке Большой Спасской улицы в районе дома ½, корпус 7 по Садовой-Спасской улице.

На участке проспекта Мира в районе дома 14, строения 1 движение будет ограничено по одной полосе с 1 по 17 апреля с 01:30 до 05:30. А с 18 до 25 апреля с движение на этом участке ограничат по двум полосам, передает телеканал «360».