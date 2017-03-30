Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
В возрасте 88 лет умер академик Алексей Абрикосов, советский и американский
В возрасте 88 лет умер академик Алексей Абрикосов, советский и американский
Алексей Абрикосов — потомок известной семьи московских предпринимателей Абрикосовых, он родился в 1928 г. в семье академика, завкафедрой патологической анатомии медицинского факультета Московского университета Алексея Ивановича Абрикосова. Он изучал физику с 1945 г., был учеником Льва Ландау, окончил физфак МГУ с отличием в 1948 г. Он изучал физику с 1945 г., когда его родители были отстранены от работы в Кремлевской больнице в связи с кампанией против «врачей-вредителей».
В 1964 г. Абрикосов стал
В 2003 г. он вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом получил Нобелевскую премию за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».