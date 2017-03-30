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12:07 (мск), источник: Ведомости

Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов

В возрасте 88 лет умер академик Алексей Абрикосов, советский и американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 2003 г. Это «Эху Москвы» сообщил бывший министр образования России Дмитрий Ливанов.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Абрикосов — потомок известной семьи московских предпринимателей Абрикосовых, он родился в 1928 г. в семье академика, завкафедрой патологической анатомии медицинского факультета Московского университета Алексея Ивановича Абрикосова. Он изучал физику с 1945 г., был учеником Льва Ландау, окончил физфак МГУ с отличием в 1948 г. Он изучал физику с 1945 г., когда его родители были отстранены от работы в Кремлевской больнице в связи с кампанией против «врачей-вредителей».

В 1964 г. Абрикосов стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1987 — академиком. В 1991 г. он переехал в США по приглашению Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе, в США он преподавал в Университете Иллинойса и в Университете штата Юта, в Великобритании — в Университете Лафборо. Гражданство США Абрикосов получил в 1999 г. В СССР и в США он занимался сверхпроводниками.

В 2003 г. он вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом получил Нобелевскую премию за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

Комментарии
2
Виктор Ершов
Вопрос только какая? Та или эта?
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Yrui Erohin
Вот такими людьми может гордиться страна!
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