Омские следователи установили, откуда последний раз звонила пропавшая Анастасия Небукина

Стало известно, откуда Анастасия сделала последний звонок, перед тем, как пропала. Последний биллоинг телефона Анастасии был зафиксирован рядом с полыньей на Иртыше. Именно возле этой полыньи волонтеры обнаружили шапку девушки, когда отправились на поиски пропавшей студентки.

Артем Соловьев, следователь-криминалист следственного отдела по ОАО Омска СК СКР по Омской области:

— Все указывает на то, что это было именно самоубийство. Потому что последний биллинг ее телефона пропал в том месте, где она находилась. Как только сойдет лед на реке Иртыш, мы будем взаимодействовать с МЧС по поводу выделения нам, возможно, вертолета, будем пролетать акваторию Иртыша и проводить поиск. А также беспилотного летательного аппарата, с помощью которого будем также местность смотреть по течению, потому что версия о самоубийстве для нас остается приоритетной (Цитата по «Антенна-7»).

Однако поиски пропавшей студентки все еще продолжаются.

Анастасия Небукина 17 ноября ушла из дома в микрорайоне Крутая Горка и больше ее никто не видел. В ночь перед исчезновением девушка общалась с хореографом местного ДК, о чем рассказал утром своему парню. Также известно, что Небукина искала в интернете информацию о ядах. После находки ее шапки возле полыньи водолазы обследовали дно, но тела не нашли. Следователи намерены при потеплении провести тщательное обследование Иртыша.