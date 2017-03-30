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12:29 (мск), источник: Om1.ru

Омские следователи установили, откуда последний раз звонила пропавшая Анастасия Небукина

Расследование дела о пропавшей в ноябре 22-летней Анастасии Небукиной все еще продолжается. Однако версии об убийстве или похищении выглядят все менее убедительными.

Стало известно, откуда Анастасия сделала последний звонок, перед тем, как пропала. Последний биллоинг телефона Анастасии был зафиксирован рядом с полыньей на Иртыше. Именно возле этой полыньи волонтеры обнаружили шапку девушки, когда отправились на поиски пропавшей студентки.

Следователи СКР по Омской области все больше склоняются к версии о суициде.

Артем Соловьев, следователь-криминалист следственного отдела по ОАО Омска СК СКР по Омской области:

 — Все указывает на то, что это было именно самоубийство. Потому что последний биллинг ее телефона пропал в том месте, где она находилась. Как только сойдет лед на реке Иртыш, мы будем взаимодействовать с МЧС по поводу выделения нам, возможно, вертолета, будем пролетать акваторию Иртыша и проводить поиск. А также беспилотного летательного аппарата, с помощью которого будем также местность смотреть по течению, потому что версия о самоубийстве для нас остается приоритетной (Цитата по «Антенна-7»).

Однако поиски пропавшей студентки все еще продолжаются.

Анастасия Небукина 17 ноября ушла из дома в микрорайоне Крутая Горка и больше ее никто не видел. В ночь перед исчезновением девушка общалась с хореографом местного ДК, о чем рассказал утром своему парню. Также известно, что Небукина искала в интернете информацию о ядах. После находки ее шапки возле полыньи водолазы обследовали дно, но тела не нашли. Следователи намерены при потеплении провести тщательное обследование Иртыша.

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