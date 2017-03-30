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17:15 (мск), источник: АиФ Калининград

Под Зеленоградском появится еще один оборудованный для отдыха туристов пляж

Под Зеленоградском появится еще один оборудованный для отдыха туристов пляж. Обустроят его к лету западнее спуска с променада в поселке Лесной, сообщается на официальном сайте местной администрации.

Источник: Аргументы и факты

Проект предусматривает возведение деревянного променада с душевыми кабинами, раздевалками, санитарным узлом, оборудование детской и волейбольной площадок, летнего кафе.

Также здесь появится медицинский и спасательный пункты. Также здесь будет оборудован спуск для людей с ограниченными возможностями.

«Администрация МО “Зеленоградский городской округ” рассчитывает, что областные и федеральные власти обратят внимание на наши проекты», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, что аварийный пляж в Зеленоградске расширили почти на 10 метров.

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