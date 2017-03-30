Осьминог вдохновил инженеров на создание робота

Щупальца робота изготовлены из мягкого силиконового каркаса и оболочки, наполненной воздухом. Основа может гнуться, чтобы огибать предмет, который нужно поднять. Крепко удерживать предмет неправильной формы позволяют два ряда присосок.

Если одно из щупалец заденет человека, то не нанесет ему никаких повреждений благодаря своей мягкой поверхности. Таким образом, отпадает необходимость изолировать робота от его коллег-людей. Он имеет обращаться с предметами различных размеров и форм, а значит, сможет выполнять разнообразные задачи.