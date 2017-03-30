Осьминог вдохновил инженеров на создание робота
Немецкая компания создала робота с щупальцами, как у осьминога. Мягкие манипуляторы должны помочь сделать общение робота с человеком безопасным, сообщает Gizmodo.
Немецкая компания создала робота с щупальцами, как у осьминога. Мягкие манипуляторы должны помочь сделать общение робота с человеком безопасным, сообщает Gizmodo.
Щупальца робота изготовлены из мягкого силиконового каркаса и оболочки, наполненной воздухом. Основа может гнуться, чтобы огибать предмет, который нужно поднять. Крепко удерживать предмет неправильной формы позволяют два ряда присосок.
Если одно из щупалец заденет человека, то не нанесет ему никаких повреждений благодаря своей мягкой поверхности. Таким образом, отпадает необходимость изолировать робота от его