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13:45 (мск), источник: ivbg.ru

Служебная собака Выборгской таможни нашла 800 тыс. рублей

Служебная собака учуяла 800 тыс рублей в одной из машин на финской границе.

При прохождении одной из машин таможенного контроля на МАПП «Светогорск», специально обученная собака по кличке Зоненвельт Дансинг Флейм, обученная на поиск наркотиков, табака и денежных знаков, вместе с кинологом обнаружили крупную сумму денег. 800 тыс. рублей лежали в сумке на заднем сиденье автомобиля.

Деньги не были задекларированы. Выборгская таможня завела дело об административном нарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

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