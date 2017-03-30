Служебная собака Выборгской таможни нашла 800 тыс. рублей

При прохождении одной из машин таможенного контроля на МАПП «Светогорск», специально обученная собака по кличке Зоненвельт Дансинг Флейм, обученная на поиск наркотиков, табака и денежных знаков, вместе с кинологом обнаружили крупную сумму денег. 800 тыс. рублей лежали в сумке на заднем сиденье автомобиля.

Деньги не были задекларированы. Выборгская таможня завела дело об административном нарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».