На месте бывшего стадиона «Водник» построят новый спорткомплекс

В Кировском районе Красноярска будет застроена площадка бывшего стадиона «Водник». Планируется возведение физкультурного комплекса и жилого дома, сообщила компания-застройщик «СибЛидер».

«Водник» был построен в довоенные годы, являлся спортивной базой Судоремонтного завода. В 1985 году там были построены трибуны и первая очередь плавательного бассейна. Долгое время территория находилась в запустении — за это время разрушились железобетонные трибуны, часть участка заняли объектами частной собственности — большим ангаром, а еще часть — автозаправкой.

«Какое будущее ожидало эту территорию? Вариантов развития событий было два. Первый — этот пустырь так и останется темным пятном на фоне преображающегося района. Второй — появится частный инвестор, способный на свои средства построить спортивный комплекс. Первый вариант явно не вписывался в концепцию комплексного развития Большого Вавиловского, которую реализует строительная компания “СибЛидер”. Поэтому сейчас “Водник” переживает процесс преображения — компания восстанавливает спортивную инфраструктуру этой территории на собственные средства, а затем передает готовый современный спортивный комплекс городу», — рассказывает начальник отдела общественных коммуникаций «СибЛидера» Дмитрий Тронин.

Первым этапом «перезагрузки» стадиона стало появление хоккейной коробки с раздевалками, тренерской и трибунами (зимой на коробке организовано массовое катание и проводятся соревнования), скейт-парка и поля для мини-футбола, на которое этим летом будет уложен искусственный газон.

На втором этапе будут сформированы окончательные границы спорткомплекса и построены все открытые площадки и спортивные объекты: хоккейная коробка, беговая дорожка с ямой для прыжков в длину, комплекс уличных антивандальных тренажеров, универсальная площадка для баскетбола, волейбола и бадминтона, универсальная площадка с теннисным кортом, разметкой так же для волейбола и бадминтона, а также несколько столов для настольного тенниса.

Вскоре начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В соответствии с проектом, его площадь составит 2 500 кв. м, на которой будут расположены четыре спортивных зала. В самом большом из них предусмотрена возможность проведения соревнований по художественной гимнастике, три вспомогательных зала будут предназначены для занятий хореографией, борьбой и фитнесом. Спорткомплекс получит название «Вавиловский».

При этом на восточной границе участка стадиона возведут 16-этажный 5-подъездный жилой дом, который, по информации компании, позволит ей компенсировать расходы на строительство спортивных сооружений.