Екатеринбург поделили на «плохие» и «хорошие» районы
Студенты составили психологический атлас города.
Студенты составили психологический атлас города.
Психологический атлас Екатеринбурга составили студенты Гуманитарного университета, сообщили «АиФ-Урал» в
Цель проекта — изучить представление жителей столицы Урала об их родном городе. Исследование включало в себя в себя анкетирование, опросы, социальное картографирование, техники проективной психологии и ментальных карт. В опросе приняли участие более 500 человек, которые давно живут или работают в мегаполисе.
В университете отмечают, что критериями, по которым формировались «районы психологического благополучия и неблагополучия», были густонаселенность, наличие
Для чего составлялся атлас? Авторы считают, что он будет интересен для властных структур, например, для администрации города и правительства области, так как вскрывает локацию ряда городских проблем и позволяет проанализировать представление екатеринбуржцев о городе.
Кроме того, карты атласа (а их — полтора десятка) станут полезны владельцам различного бизнеса, зависящего от местоположения: застройщикам, риелторам, представителям развлекательного сектора.
В общем и целом психологический атлас Екатеринбурга — это часть масштабного