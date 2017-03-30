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12:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатеринбург поделили на «плохие» и «хорошие» районы

Студенты составили психологический атлас города.

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Психологический атлас Екатеринбурга составили студенты Гуманитарного университета, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе вуза.

Цель проекта — изучить представление жителей столицы Урала об их родном городе. Исследование включало в себя в себя анкетирование, опросы, социальное картографирование, техники проективной психологии и ментальных карт. В опросе приняли участие более 500 человек, которые давно живут или работают в мегаполисе.

В университете отмечают, что критериями, по которым формировались «районы психологического благополучия и неблагополучия», были густонаселенность, наличие стресс-факторов (преступность, наркомания, разрушенные и заброшенные здания), ухоженность территории, наличие знаковых мест и событий.

Для чего составлялся атлас? Авторы считают, что он будет интересен для властных структур, например, для администрации города и правительства области, так как вскрывает локацию ряда городских проблем и позволяет проанализировать представление екатеринбуржцев о городе.

Кроме того, карты атласа (а их — полтора десятка) станут полезны владельцам различного бизнеса, зависящего от местоположения: застройщикам, риелторам, представителям развлекательного сектора.

В общем и целом психологический атлас Екатеринбурга — это часть масштабного социально-психологического исследования, которое по-научному называется: «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности личности». В рамках этой большой работы будут изучены и другие города и регионы России.

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