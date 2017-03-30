Омский водитель рассказал о значении картины из грязи на борту его «ГАЗели»

Картина была написана в октябре 2016 года, с тех пор мужчина сам обновлял изображение сидящих за столом мужчины и женщины, которые походят на установленную в Омске скульптуру «Свидание». При этом сам автомобиль он держал в неизменной чистоте.

«Первоначально идея пришла, когда мыл автомобиль. Задний борт был настолько грязным, что стало интересно что-то с ним сделать, было жалко даже смывать эту грязь, так как она лежала идеально ровно. Это был, можно сказать, холст для художников.

Через несколько дней я нашел знакомую девушку, которая хорошо рисует. Она такого никогда не делала, первоначально не хотела соглашаться, но я был настойчив и убедил. Девушка трудилась над этим проектом несколько часов. Она не хотела это оставлять, но я машину забрал и уехал. Сказал — всё будет хорошо. Это было нарисовано в октябре 2016 года. Не удивлюсь, если еще прошлогодняя грязь на этом автомобиле, — рассказал Евгений.

Первой творение оценила супруга Евгения Осипова — это привело ее в восторг. Впоследствии, по словам мужчины, рисунок множество раз фотографировали водители и прохожие — в частности, он привлекал внимание пожилых людей и девушек.

«Думал, конечно, рисунок будет одноразовый — до первого дождя, до первой грязи. Но когда через неделю прошел дождь, решил помыть — воды налили, грязь сбежала, а силуэт рисунка остался. Я этим воспользовался и дальше поддерживал состояние рисунка — обводил, натирал тряпочками», — поделился водитель.

Ранее Евгений пояснял, что даже просил сменщика не подходить к рисунку для его сохранности. Обновлял картинку он 10−15 раз за зиму.

«Первоначально задумывалось просто, чтобы было красиво, приятно людям. Но потом он мне стал, можно сказать, дорог. Можно вспомнить, как дружили с супругой, в кафе ходили. И любой может вспомнить себя, когда были молодыми, дарили цветы девушкам», — отметил значение картины Евгений.