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12:15 (мск), источник: СуперОмск

Омский водитель рассказал о значении картины из грязи на борту его «ГАЗели»

Водитель Евгений Осипов рассказал историю появления рисунка из грязи на его служебной «ГАЗели», принадлежащей одной из старейших пекарен Омской области «Дойче Бэкэрай», базирующейся в селе Александровка Азовского района.

Источник: SuperOmsk.ru

Картина была написана в октябре 2016 года, с тех пор мужчина сам обновлял изображение сидящих за столом мужчины и женщины, которые походят на установленную в Омске скульптуру «Свидание». При этом сам автомобиль он держал в неизменной чистоте.

«Первоначально идея пришла, когда мыл автомобиль. Задний борт был настолько грязным, что стало интересно что-то с ним сделать, было жалко даже смывать эту грязь, так как она лежала идеально ровно. Это был, можно сказать, холст для художников.

Через несколько дней я нашел знакомую девушку, которая хорошо рисует. Она такого никогда не делала, первоначально не хотела соглашаться, но я был настойчив и убедил. Девушка трудилась над этим проектом несколько часов. Она не хотела это оставлять, но я машину забрал и уехал. Сказал — всё будет хорошо. Это было нарисовано в октябре 2016 года. Не удивлюсь, если еще прошлогодняя грязь на этом автомобиле, — рассказал Евгений.

Первой творение оценила супруга Евгения Осипова — это привело ее в восторг. Впоследствии, по словам мужчины, рисунок множество раз фотографировали водители и прохожие — в частности, он привлекал внимание пожилых людей и девушек.

«Думал, конечно, рисунок будет одноразовый — до первого дождя, до первой грязи. Но когда через неделю прошел дождь, решил помыть — воды налили, грязь сбежала, а силуэт рисунка остался. Я этим воспользовался и дальше поддерживал состояние рисунка — обводил, натирал тряпочками», — поделился водитель.

Ранее Евгений пояснял, что даже просил сменщика не подходить к рисунку для его сохранности. Обновлял картинку он 10−15 раз за зиму.

«Первоначально задумывалось просто, чтобы было красиво, приятно людям. Но потом он мне стал, можно сказать, дорог. Можно вспомнить, как дружили с супругой, в кафе ходили. И любой может вспомнить себя, когда были молодыми, дарили цветы девушкам», — отметил значение картины Евгений.

Обводить краской же грязевый рисунок мужчина не планирует, потому как, возможно, следующей осенью на борту будет нарисовано что-то новое.

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