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12:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пересчитают всех воробьев

Результаты представят в виде карты-схемы.

Источник: AP 2017

Пересчитать птиц отряда воробьиных и определить их вид в четырех районах республики намеревается Минприроды и экологии. Соответствующую заявку ведомство разместило на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подсчет пернатых следует произвести на северо-востоке региона — в Кигинском, Мечетлинском, Салаватском и Дуванском районах. Цель работы — получить информацию о видах воробьиных, их численности и распространении.

Закончить работу подрядчику следует 30 июня этого года, а результат оформить в виде карт-схем с наложением на них маршрута учета и подробным текстом.

Изначально за работу предполагалось заплатить 129 тысяч рублей за счет субвенции на охрану объектов животного мира. В конечном итоге лот достался «Уральской экологической компании», подрядившейся пересчитать всех воробьев всего за 77,5 тысяч.

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