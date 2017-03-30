В Башкирии пересчитают всех воробьев

Пересчитать птиц отряда воробьиных и определить их вид в четырех районах республики намеревается Минприроды и экологии. Соответствующую заявку ведомство разместило на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подсчет пернатых следует произвести на северо-востоке региона — в Кигинском, Мечетлинском, Салаватском и Дуванском районах. Цель работы — получить информацию о видах воробьиных, их численности и распространении.

Закончить работу подрядчику следует 30 июня этого года, а результат оформить в виде карт-схем с наложением на них маршрута учета и подробным текстом.

Изначально за работу предполагалось заплатить 129 тысяч рублей за счет субвенции на охрану объектов животного мира. В конечном итоге лот достался «Уральской экологической компании», подрядившейся пересчитать всех воробьев всего за 77,5 тысяч.