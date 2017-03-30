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13:44 (мск), источник: Газета.Ру

За день в Петербурге весна несколько раз сменялась зимой

В социальных сетях главной новостью Петербурга второй день подряд остается погода, передает сайт НТВ.Ru.

Источник: РИА "Новости"

Пользователи обсуждают частые снегопады и делятся фотографиями занесенных улиц города. На снимках можно увидеть не по сезону закутанных людей и даже небольшого снеговика. Снег, переходящий в мокрый дождь и солнце днем сменяли друг друга каждые полчаса.

Петербуржцы отмечают, что такого не было даже зимой. Завораживающий снегопад сегодня произвел впечатление не только на прохожих, но и на служителей искусства — сотрудников Эрмитажа. В аккаунте музея в Instagram появился романтичный видеоролик.

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