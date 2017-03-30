Прибавления ждёт пара средиземноморских черепах в Иркутской зоогалерее

Как рассказала «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, его обнаружили в импровизированном гнезде около 17:20 27 марта 2017 года. Сейчас яйцо размером с пятирублёвую монету заложено в инкубатор. Появления черепашонка можно будет ждать только спустя 100 дней.

Людмила Ивушкина рассказала, что пара средиземноморских черепах живёт в зоогалерее около 6 лет, но это их первая попытка размножения, т.к. взросление требует длительного времени. Период размножения начинается в начале весны и длится до начала лета. За сезон самка может трижды отложить от 3 до 15 яиц весом до 25 грамм. Сотрудники зоогалереи с нетерпением ждут следующей кладки.

Средиземноморские черепахи — краснокнижные животные, вид с неуклонным сокращением численности, отдельные популяции находятся на грани исчезновения.