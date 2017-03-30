Жене экс-министра Закиева не вернули изъятые сотрудниками ФСБ деньги

Уголовное преследование Закиева было начато 24 октября 2016 года. ФСБ заподозрила чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно предъявленному обвинению, это могло произойти при лоббировании интересов тюменского ООО «Мостострой-12», выигравшего аукцион на строительство обхода Чусового. Стоимость контракта составила почти два млрд рублей, затем конкурс был аннулирован по требованию ФАС.



Узнав 25 октября от мужа о возможном обыске в арендованной пермской квартире, зарегистрированная в Тюмени Ольга Закиева собрала несколько сумок с документами, ноутбуком, флэш-картами, деньгами и спортивной формой. Когда ее личный водитель вышел из многоэтажки к автомобилю «Соболь», оперативники ФСБ изъяли сумки. Все вещи, кроме ноутбука и денег, были затем возвращены. Следователь ФСБ Алексей Ворошнин 29 декабря признал наличность в 330 тыс. рублей вещественными доказательствами, которые могут служить средствами для обнаружения преступления.



В Пермском краевом суде 30 марта Закиева сообщила, что трудится в Тюмени адвокатом и возглавляет в Перми только что созданную с ее участием краевую федерацию гольфа. По ее словам, деньги были переданы водителю не с целью скрыть их от органов безопасности — наличность была необходима для нужд спортивной общественной организации. Кроме того, надо было на что-то отправлять назад во Францию приехавших на каникулы во время обучения двоих малолетних детей. Закиева заявила, что с мужем они проживают раздельно, в производстве судов находятся иски о разделе имущества и выплате алиментов.



Прокурор Ксения Куницына заявила, что следственные действия проводились в отношении водителя, а все доводы будут оценены при рассмотрении уголовного дела по существу. Судья Игорь Коняев поддержал прокурорскую позицию.



Напомним, в СМИ сообщалось о «золотом парашюте» для бывшего министра Закиева. Называлась сумма в 445 тыс. рублей, которая причитается ему из краевого бюджета за досрочное прекращение полномочий.