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13:13 (мск), источник: Новости Перми

Жене экс-министра Закиева не вернули изъятые сотрудниками ФСБ деньги

Пермский краевой суд 30 марта не нашел оснований для рассмотрения жалобы Ольги Закиевой. Жена бывшего министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева, обвиняемого в коррупции, просила вернуть изъятую сотрудниками ФСБ наличность на сумму 330 тыс. рублей. Правоохранители сочли их вещественными доказательствами, которые могут служить средствами для обнаружения преступления.

Уголовное преследование Закиева было начато 24 октября 2016 года. ФСБ заподозрила чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно предъявленному обвинению, это могло произойти при лоббировании интересов тюменского ООО «Мостострой-12», выигравшего аукцион на строительство обхода Чусового. Стоимость контракта составила почти два млрд рублей, затем конкурс был аннулирован по требованию ФАС.

Узнав 25 октября от мужа о возможном обыске в арендованной пермской квартире, зарегистрированная в Тюмени Ольга Закиева собрала несколько сумок с документами, ноутбуком, флэш-картами, деньгами и спортивной формой. Когда ее личный водитель вышел из многоэтажки к автомобилю «Соболь», оперативники ФСБ изъяли сумки. Все вещи, кроме ноутбука и денег, были затем возвращены. Следователь ФСБ Алексей Ворошнин 29 декабря признал наличность в 330 тыс. рублей вещественными доказательствами, которые могут служить средствами для обнаружения преступления.

В Пермском краевом суде 30 марта Закиева сообщила, что трудится в Тюмени адвокатом и возглавляет в Перми только что созданную с ее участием краевую федерацию гольфа. По ее словам, деньги были переданы водителю не с целью скрыть их от органов безопасности — наличность была необходима для нужд спортивной общественной организации. Кроме того, надо было на что-то отправлять назад во Францию приехавших на каникулы во время обучения двоих малолетних детей. Закиева заявила, что с мужем они проживают раздельно, в производстве судов находятся иски о разделе имущества и выплате алиментов.

Прокурор Ксения Куницына заявила, что следственные действия проводились в отношении водителя, а все доводы будут оценены при рассмотрении уголовного дела по существу. Судья Игорь Коняев поддержал прокурорскую позицию.

Напомним, в СМИ сообщалось о «золотом парашюте» для бывшего министра Закиева. Называлась сумма в 445 тыс. рублей, которая причитается ему из краевого бюджета за досрочное прекращение полномочий.

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