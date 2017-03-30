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15:25 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы назвали своих детей Зифа, Алиаскар, Иосиф, Тереза, Пелагея, Владелина

(Город Казань KZN.RU, 30 марта). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 435 малышей: 238 мальчиков и 197 девочек.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 790 граммов, а максимальный — 5330 граммов. Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 43 года, самого юного отца — 21 год, самого зрелого — 56 лет.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Адель, Амир, Даниил, Амелия, Эмилия, Карина, Артем, Ильяс. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Зифа, Алиана, Алиаскар, Иосиф, Тереза, Руслана, Пелагея, Владелина.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 98 пар. Самым молодым жениху и невесте — по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 63 года, самой взрослой невесты — 59 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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