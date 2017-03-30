Первый поезд до станции метро «Стрелка» пустят в мае 2018 года

Первый поезд до новой станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде планируется пустить в мае 2018 года, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По словам строителей, готовность перегонных тоннелей и самой станции достигла 60%. Сейчас работы ведут на четырех строительных площадках: на площади Ленина, Мещерском озере, на станции «Стрелка» и на улице Стрелка.

«В настоящее время выполнена проходка левого перегонного тоннеля в объеме 758 кольца, что составляет 1 061,2 метра или 51%. Планируется, что до конца мая она будет завершена», — сообщил директор ГУММиД Юрий Гаранин.

По его словам, работы по армированию и бетонированию стен вестибюля завершаются, идет подготовка к отделочным работам. Заместитель губернатора Антон Аверин рассказал, что при отделке изначально планировали использовать искусственный камень. Однако подрядчик предложил аналогичный по стоимости натуральный гранит — это более долговечный и качественный материал.

«Хорошо, что ушли от искусственных керамогранитов на естественные натуральные камни, — отметил Валерий Шанцев. — Во-первых, они долговечны, во-вторых, более практичны эксплуатации, ну и красоту дают, потому что нет ничего красивее природного камня».

Глава региона поставил задачу составить окончательный график перехода к монтажу инженерного оборудования в течение недели.

«Будем с этим графиком работать, чтобы в мае 2018 года проехать на первом поезде», — заявил губернатор.