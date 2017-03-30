В выходные в Московском регионе потеплеет до плюс 12 градусов
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Тепло вернется в столичный регион уже в предстоящие выходные. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Тепло вернется в столичный регион уже в предстоящие выходные. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
Холодные воздушные массы постепенно уходят на восток, и в Московском регионе станет теплее. Уже в субботу, в первый апрельский день, температура вернется в норму, а в воскресенье и понедельник превысит ее на 3−4 градуса, затем станет немного прохладнее.
В пятницу, 31 марта, ночью будет сухо, в Москве температура понизится до минус 6 — минус 8 градусов (в центре города будет теплее — до минус 1 — минус 3), по области — до минус 6 — минус 11 градусов. Днем потеплеет в столице до 1−3 градусов выше нуля, минус 2 — плюс 3 градуса будет в Подмосковье.
В субботу, 1 апреля, ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, минимальная температура в Москве минус 2 — минус 4 градуса, по области будет от 2 до 7 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 4−6 градусов в столице и до 2−7 градусов в Подмосковье. Местами пройдут небольшие осадки.
В ночь на воскресенье, 2 апреля, будет местами с небольшими осадками, около нуля градусов в Москве, по области будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем пройдет небольшой дождь, станет еще теплее: в Москве 9−11 и 7−12 градусов — в Подмосковье. Порывы
В понедельник, 3 апреля, временами пройдет дождь, ночью до плюс 5 градусов, днем — от 6 до 11 градусов. Во вторник, 4 апреля, местами прогнозируются небольшие осадки, немного похолодает: до минус 4 — плюс 1 градуса ночью и до 4−9 градусов выше нуля днем.