В выходные в Московском регионе потеплеет до плюс 12 градусов

Холодные воздушные массы постепенно уходят на восток, и в Московском регионе станет теплее. Уже в субботу, в первый апрельский день, температура вернется в норму, а в воскресенье и понедельник превысит ее на 3−4 градуса, затем станет немного прохладнее.

В пятницу, 31 марта, ночью будет сухо, в Москве температура понизится до минус 6 — минус 8 градусов (в центре города будет теплее — до минус 1 — минус 3), по области — до минус 6 — минус 11 градусов. Днем потеплеет в столице до 1−3 градусов выше нуля, минус 2 — плюс 3 градуса будет в Подмосковье.

В субботу, 1 апреля, ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, минимальная температура в Москве минус 2 — минус 4 градуса, по области будет от 2 до 7 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 4−6 градусов в столице и до 2−7 градусов в Подмосковье. Местами пройдут небольшие осадки.