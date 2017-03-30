Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Мнение: зачем Путин увез Медведева в Арктику
Леонид Филатов: трагическая судьба любимца советских женщин
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В тени стены
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14:56 (мск), источник: ТАСС

В выходные в Московском регионе потеплеет до плюс 12 градусов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Тепло вернется в столичный регион уже в предстоящие выходные. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Источник: Reuters
Холодные воздушные массы постепенно уходят на восток, и в Московском регионе станет теплее. Уже в субботу, в первый апрельский день, температура вернется в норму, а в воскресенье и понедельник превысит ее на 3−4 градуса, затем станет немного прохладнее.
Представитель метеослужбы

В пятницу, 31 марта, ночью будет сухо, в Москве температура понизится до минус 6 — минус 8 градусов (в центре города будет теплее — до минус 1 — минус 3), по области — до минус 6 — минус 11 градусов. Днем потеплеет в столице до 1−3 градусов выше нуля, минус 2 — плюс 3 градуса будет в Подмосковье.

В субботу, 1 апреля, ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, минимальная температура в Москве минус 2 — минус 4 градуса, по области будет от 2 до 7 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 4−6 градусов в столице и до 2−7 градусов в Подмосковье. Местами пройдут небольшие осадки.

Читайте также
Весна вернется к концу недели, пообещали синоптики

В ночь на воскресенье, 2 апреля, будет местами с небольшими осадками, около нуля градусов в Москве, по области будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем пройдет небольшой дождь, станет еще теплее: в Москве 9−11 и 7−12 градусов — в Подмосковье. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 12−17 м/с.

В понедельник, 3 апреля, временами пройдет дождь, ночью до плюс 5 градусов, днем — от 6 до 11 градусов. Во вторник, 4 апреля, местами прогнозируются небольшие осадки, немного похолодает: до минус 4 — плюс 1 градуса ночью и до 4−9 градусов выше нуля днем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Весна вернется в Москвы на выходных
29 марта© Ньюстюб
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+8°
полупрозрачная облачность
767 мм рт. ст.
повышенное
53 %
оптимальная
6 м/с
умеренный ветер
Путин участвует в пленарном заседании арктического форума. Прямая трансляция
Путин рассказал об отношении России к США
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь