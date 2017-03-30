На ЕКАДе дальнобойщики «сцепились» с полицейскими

30 марта 2017 года на ЕКАДе, под Верхней Пышмой, дальнобойщики ввязались в конфликт с полицейскими.

Водители большегрузов, протестующие против сборов за проезд по трассам, организовали несанкционированный автопробег. Около 20 грузовиков стартовали с 12 километра ЕКАДа. Однако завершить акцию протеста им не удалось — водителей остановили полицейские.

«Причина остановки якобы в том, что мы слишком медленно едем. Но это неправда. Мы едем с нормальной скоростью. Так как у полиции нет доказательств, что мы ехали слишком медленно, они ищут, до чего докопаться: проверяют тахометры, огнетушители…» — пояснил «Уралинформбюро» один из участников автопробега.

Изначально дальнобойщики планировали автопробег на 27 марта. Они дважды направляли запросы в администрацию, но получили отказ. В результате им пришлось согласиться на предложение чиновников — ограничиться митингом на 47 километре ЕКАДа. Однако водители большегрузов уверены, что власти их не услышали.

Плата за проезд по федеральным трассам, собираемая через систему «Платон», была введена 15 ноября 2015 года. Она должна была составить 3,06 рубля за километр пути. После волны протестов дальнобойщикам сделали скидку до 1,53 рублей. С 15 апреля тариф поднимут до 1,91 рубля.