На вокзале Новосибирска пропал мужчина с синими лыжами
Житель Кировской области ехал в Хабаровск, вышел в Новосибирске и пропал, рассказали в транспортной полиции.
Житель Кировской области ехал в Хабаровск, вышел в Новосибирске и пропал, рассказали в транспортной полиции.
На вокзале Новосибирска пропал мужчина с синими лыжами, об этом сообщает
По данным полиции, 21 февраля Меркушев Валерий прибыл в Новосибирск на поезде «Москва — Хабаровск». С тех пор о нем нет никакой информации. Сам Меркушев является жителем Кировской области.
Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, шея короткая, волосы темные, глаза голубые.
Был одет: серая вязанная шапочка, камуфляж зеленого цвета, белая рубашка на меху. При себе имел нож, синие лыжи.
Всем, кто владеет