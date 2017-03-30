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13:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На вокзале Новосибирска пропал мужчина с синими лыжами

Житель Кировской области ехал в Хабаровск, вышел в Новосибирске и пропал, рассказали в транспортной полиции.

На вокзале Новосибирска пропал мужчина с синими лыжами, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

По данным полиции, 21 февраля Меркушев Валерий прибыл в Новосибирск на поезде «Москва — Хабаровск». С тех пор о нем нет никакой информации. Сам Меркушев является жителем Кировской области.

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, шея короткая, волосы темные, глаза голубые.

Был одет: серая вязанная шапочка, камуфляж зеленого цвета, белая рубашка на меху. При себе имел нож, синие лыжи.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Меркушева Валерия Леонидовича, просьба просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (383) 222−76−51, 229−34−00,229−34−30, 8−913−015−64−14.

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