На вокзале Новосибирска пропал мужчина с синими лыжами, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

По данным полиции, 21 февраля Меркушев Валерий прибыл в Новосибирск на поезде «Москва — Хабаровск». С тех пор о нем нет никакой информации. Сам Меркушев является жителем Кировской области.

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, шея короткая, волосы темные, глаза голубые.