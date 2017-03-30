Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Пять звезд, которые были изгоями в школе
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Генерал МВД назвал полицию Москвы «разношерстной бандой» - СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
13:02 (мск), источник: dostup1.ru

Мартовский снегопад вдохновил жителей Челябинска на необычные изваяния

Кроме снеговиков, в парке имени Гагарина появились внушительные фаллические символы.

Обильные снегопады позволили жителям Челябинска воплотить творческие задумки в парке имени Гагарина — веселые арт-объекты появились в зоне отдыха сегодня утром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинцы, прогуливавшиеся сегодня, 30 марта, в ПКиО имени Гагарина остались впечатлены увиденными изваяниями. Весенний снегопад вдохновил горожан на создание снеговиков и странных фигур.

«Если со снеговичками все понятно, то со снежными столбами — не очень. Может, это мистер “какашка” из мультфильма South Park?» — предположил челябинец.

Кому-то фигуры напомнили о древних языческих идолах, а некоторые горожане увидели в них фаллические символы. Однако, что на самом деле имел ввиду автор, неизвестно.

Напомним, антивесенняя погода в Челябинской области сохранится до ночи 31 марта.

Оксана Лахина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+9°
полупрозрачная облачность
766 мм рт. ст.
повышенное
49 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
Жители Южноуральска жалуются на проблемы с водой
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь