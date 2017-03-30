Мартовский снегопад вдохновил жителей Челябинска на необычные изваяния
Кроме снеговиков, в парке имени Гагарина появились внушительные фаллические символы.
Кроме снеговиков, в парке имени Гагарина появились внушительные фаллические символы.
Обильные снегопады позволили жителям Челябинска воплотить творческие задумки в парке имени Гагарина — веселые
Челябинцы, прогуливавшиеся сегодня, 30 марта, в ПКиО имени Гагарина остались впечатлены увиденными изваяниями. Весенний снегопад вдохновил горожан на создание снеговиков и странных фигур.
«Если со снеговичками все понятно, то со снежными столбами — не очень. Может, это мистер “какашка” из мультфильма South Park?» — предположил челябинец.
Напомним, антивесенняя погода в Челябинской области сохранится до ночи 31 марта.
Оксана Лахина.