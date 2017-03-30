Мартовский снегопад вдохновил жителей Челябинска на необычные изваяния

Обильные снегопады позволили жителям Челябинска воплотить творческие задумки в парке имени Гагарина — веселые арт-объекты появились в зоне отдыха сегодня утром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинцы, прогуливавшиеся сегодня, 30 марта, в ПКиО имени Гагарина остались впечатлены увиденными изваяниями. Весенний снегопад вдохновил горожан на создание снеговиков и странных фигур.

«Если со снеговичками все понятно, то со снежными столбами — не очень. Может, это мистер “какашка” из мультфильма South Park?» — предположил челябинец.