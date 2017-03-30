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15:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В случае ЧС от радиоактивной пыли и химикатов жители Дона смогут укрыться в убежищах

У российских спасателей этот год объявлен Годом гражданской обороны.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Впрочем, в его рамках задействуют не только сотрудников МЧС, обещают, что и население научат оказывать первую помощь и познакомят с угрозами, характерными для региона проживания. А сами спасатели займутся обустройством убежищ.

Глубина — семь метров. Курсантам показывают одно из защитных сооружений Ростова. Здесь есть система подачи воды, электричество и самое главное — система очистки воздуха. Фильтры способны задерживать любые отравляющие вещества, начиная от радиоактивной пыли и заканчивая ядовитыми аэрозолями. Укрытие рассчитано на 150 человек. Сюда в случае угрозы спускаются работники стратегического предприятия — Северо-Кавказской железной дороги.

«Любое серьезное предприятие просто обязано иметь объект, обеспечивающий работу военных. Они все обязаны сохранить своих работников для обеспечения задач, которые на них возложены», — поясняет заместитель начальника специальной службы по гражданской обороне СКЖД Андрей Дёмин.

Условия в убежище непростые. Места сделаны с расчетом на то, что один человек лежит сверху и четверо сидят внизу. Потом они меняются через какое-то время. 2017 год в МЧС объявлен Годом гражданской обороны, поэтому особое внимание будут уделять оснащению укрытий.

В Ростовской области 500 защитных сооружений на подобие этого. Ещё больше подвалов, подземных парковок, в которых в случае угрозы могут укрыться люди. Информация о том, где находятся убежища и как в них попасть секретна. Но спасатели объясняют, что в чрезвычайной ситуации все услышат сигнал сирен.

«Ежеквартально у нас проходят проверка систем оповещения. При звучании сирены необходимо включить приемники телевизоры и услышать команды по порядку действия населения», — комментирует заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Грамматин.

Как рассказали сотрудники МЧС, сейчас в России только два города способных полностью укрыть население в подземных убежищах — Москва и Санкт-Петербург. У столичных городов для этих целей есть обширная сеть метро. В Ростове укрыть всех под землей на продолжительный срок нельзя, зато предусмотрена эвакуация на безопасные территории.

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