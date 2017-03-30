Овсянников представил нового ректора СевГУ

«Вы уже знаете о назначении нового ректора Севастопольского государственного университета. Сегодня я бы хотел его представить — Владимир Дмитриевич Нечаев. Прошу знакомиться, оказывать содействие… Учитывая, что в развитии города вузу мы уделяем особое внимание, думаем поставить в миссии ключевую фразу, что это город, в котором можно и нужно получать образование, для нас важно, чтобы вуз развивался», — сказал он.

Владимир Нечаев профессор, доктор политических наук. До настоящего назначения занимал должность первого проректора Московского педагогического государственного университета.

В свою очередь, Нечаев заявил, что для него большая честь работать в городе-герое.

«Считаю, что сегодня Севастополь — это то место, где творится история нашей страны. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня на Севастополь смотрит не только Крым, даже не только Россия, а весь мир. И все понимают — получится здесь или не получится? Каков будет ответ на этот вопрос, зависит не только судьба Севастополя и Крыма, но и судьба нашей страны. Поэтому принял для себя решение приехать сюда и быть в этом процессе», — отметил он.

Как рассказала РИА Новости (Крым) руководитель отдела информационной политики и корпоративных СМИ СевГУ Светлана Косинова, предыдущему руководителю вуза Валерию Кошкину предложено несколько вариантов вакансий. «В настоящее время он рассматривает эти предложения», — отметила она.