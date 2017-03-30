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13:04 (мск), источник: АиФ Крым

Вдоль крымских дорог появятся цветочные клумбы

В 2017 году будет сделан первый шаг в большой работе по озеленению дорог в Крыму — Сафронов.

В 2017 году Служба автомобильных дорог РК хочет реализовать на полуострове пилотный проект, который будет заключаться в высадке цветочных клумб вдоль дорог, заявил начальник Службы автодорог Алексей Сафронов, передают «РИА Новости (Крым)».

«В этом году мы планируем сделать элементы озеленения от аэропорта по Евпаторийской трассе и Восточному обходу в сторону Алушты. Будут сделаны цветочные клумбы, горшки», — пояснил Сафронов.

Отметим, что согласно словам Сафронова, работа по благоустройству запанирована на май 2017 года. Он также уточнил, что подобное мероприятие — большая и дорогостоящая работу, которую необходимо делать по всей территории полуострова.

«В этом году мы сделаем пробный шаг в этой большой работе», — подытожил он.

Комментарии
1
Joker
Раньше всегда озеленяли, а сейчас, О чудо. будем озеленять. Делайте молча свою работу, а люди итак заметят.
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