Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Украина направила Германии ноту протеста
Леонид Филатов: трагическая судьба любимца советских женщин
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В тени стены
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14:22 (мск), источник: Фонтанка

«Ночлежка» разработала тест, который поможет оценить риск стать бездомным

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» совместно с агентством Action создала «Индекс уязвимости» — это тест из 15 вопросов, которые позволят любому человеку оценить свой риск стать бездомным.

Источник: РИА "Новости"

Составляли эти вопросы специалисты «Ночлежки», поэтому они учитывают все значимые факторы, которые могут привести любого человека на улицу.

Это тест, результаты которого могут напугать — и делиться которыми вам, возможно, не захочется. Он нужен для того, чтобы люди увидели: бездомность — это не какое-то абстрактное далёкое понятие. К сожалению, это всё очень близко. Потому что не существует никакой страховки от улицы, ни у кого.
Григорий Свердлин
Председатель благотворительной организации "Ночлежка"

«Многие люди уверены, что это не может их коснуться, и что бездомность — это удел алкоголиков и тех, кто сам себя довел до улицы. Как следствие, желающих разобраться в этом вопросе и помочь бездомным, ничтожно мало. Надеемся, что узнав реальные причины бездомности, люди проникнутся сочувствием к бездомным и к работе “Ночлежки”», — рассчитывает Сандро Гелашвили, креативный директор Action Group.

По словам разработчиков, проект «Индекс уязвимости» был создан, чтобы сломать устоявшийся стереотип и рассказать об истинных причинах бездомности, которые, так или иначе, касаются каждого, а также повысить общую сознательность и снизить уровень безразличия к людям, оказавшимся на улице.

Пройти тест можно на сайте «Ночлежки» .

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Реставрация церквей: с божьей помощью и за наш счет
Путин рассказал об отношении России к США
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь