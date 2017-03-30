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16:05 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

После ремонта жить в одной из многоэтажек Ростова стало небезопасно

Очередной спор произошел между управляющей компанией и жильцами дома, который она обслуживает. На этот раз в Ростове-на-Дону на Филимоновской, 137.

Хозяева квартир по этому адресу недовольны действиями УК сразу по нескольким пунктам, включая неоправданно растущие, по их мнению, суммы в квитанциях. Но самое главное — после ремонтных работ жить в многоэтажке стало небезопасно.

В доме на улице Филимоновской, 137 расположено 137 квартир. На этом занимательная арифметика заканчивается. Далее — список проблем, который трудно пересчитать. Зловония в ливнёвке, затопленные подвалы. Но главная опасность — металлопластиковые окна, установленные управляющей компанией.

«Они сняли наши защитные ограждения, которые нам не вернули. Проблема в том, что эти окна сантиметров на 20 отстоют от плит. То есть, если туда свалится ребенок или взрослый человек, он может вылететь вместе с окном и погибнуть», — поясняет председатель совета дома Елена Таучелова.

Три года жильцы бьются с управляющей компанией «Лидер 1» — требуют установить заградительные решетки или вернуть старые.

«Кто снял? Было ли заведено уголовное дело по исчезновению всех этих решеток? Пока не могу сказать, у меня нет этой информации в архиве», — комментирует генеральный директор управляющей компании «Лидер 1» Галина Набойщикова.

А на новые ограждения, по словам директора управляющей компании, денег нет. Заместитель министра ЖКХ Ростовской области уже второй раз приезжает сюда разбираться в конфликте.

«По этим решеткам мы вопрос решать будем. Несмотря на то, что управляющая компания пытается сказать, что это не ее проблема. Но в конце концов это будет ее проблемой и задачей», — говорит заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Кроме того, заместитель министра обещал к 20 апреля разобраться в странных начислениях за услуги управляющей компании. Тем временем, у жителей дома сложилась даже своя народная примета: когда они устают митинговать, количество рублей в квитанциях возрастает, а когда возмущаются, суммы сразу становятся ниже.

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