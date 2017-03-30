50 семей получат почетный знак губернатора Ростовской области

Решение принято в правительстве Ростовской области.

Почетный знак вручается за сохранение нравственных, семейных традиций и ценностей. Как правило, в число награжденных попадают супружеские пары, достойно прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет, пользующиеся авторитетом в обществе и внесшие личный вклад в развитие Ростовской области, — отмечается в документе.

В 2017 году знак получат представители почти всех городов и районов региона.

Вручение знака запланировано на 8 июля — день любви, семьи и верности.