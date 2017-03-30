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13:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Спецборт МЧС России доставил ребёнка с сильными ожогами в Нижний Новгород из Грозного

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской республике, 30 марта самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка из Грозного в Нижний Новгород.

Согласно информации, семилетняя девочка получила сильные ожоги 26 марта в селе Гелдаген Курчалоевского района. От костра у ребёнка воспламенилась одежда.

Сделав выводы, что пострадавшая нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, врачи приняли решение об эвакуации девочки для специализированного лечения в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр.

На протяжении всего полёта пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ. По прибытии девочка была немедленно направлена в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород тяжелобольного ребёнка и трёх мужчин из Грозного.

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