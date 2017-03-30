1 апреля в Крыму стартует акция «Марш парков»
С 1 апреля по 31 мая 2017 года в рамках Года экологии в Республике Крым состоится всероссийская акция «Марш парков».
С 1 апреля по 31 мая 2017 года в рамках Года экологии в Республике Крым состоится всероссийская акция «Марш парков».
С 1 апреля по 31 мая 2017 года в рамках Года экологии в Республике Крым состоится всероссийская акция «Марш парков». Она посвящена 100-летию создания в России первого государственного природного заповедника, сообщает
В эти дни природоохранные, общественные и образовательные организации проведут круглые столы,
Цель акции — не просто проинформировать людей об экологической ситуации, а изменить их отношение к окружающему миру, предотвратить исчезновение уникальных природных и