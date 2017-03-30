1 апреля в Крыму стартует акция «Марш парков»

С 1 апреля по 31 мая 2017 года в рамках Года экологии в Республике Крым состоится всероссийская акция «Марш парков». Она посвящена 100-летию создания в России первого государственного природного заповедника, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РК.

В эти дни природоохранные, общественные и образовательные организации проведут круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, трансляции радио- и телепередач, экологические мероприятия, тематические выставки, акции волонтерской помощи и сбор благотворительных средств в поддержку охраняемых природных территорий.