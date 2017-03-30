Крупин: Количество незаконной рекламы в Калининграде не уменьшается

— Несмотря на активную работу, предприниматели продолжают вывешивать плакаты на деревья и выставлять штендеры. «Количество незаконной рекламы не уменьшается. По примерным подсчётам в городе насчитывается около трёх тысяч незаконных конструкций, около тысячи мы в последнее время сняли, но часто она появляется вновь», — рассказал Крупин.

Он также посетовал, что администрация не накладывает на нарушителей штрафы. Власти могут только поставить телефон с объявления на автодозвон, блокировав его работу. Оштрафовать за незаконное размещение рекламы могут только сотрудники регионального правительства и УМВД.

«Мы направляем материалы, но данных по штрафам у нас нет. Тем более что главное ведь не наложить взыскание, а очистить город. Штендеры, например, давно запрещены. Они мешают свободному передвижению граждан. В тёплое время года их становится очень много», — отметил Крупин.

За размещение незаконной рекламы на улицах города или на придорожных деревьях для юридических лиц предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, однако чаще всего нарушители оформляют взыскания на физических лиц, чтобы минимизировать потери.