В выходные будет по-апрельски тепло, ожидается до +20 градусов

«Заканчивается первый месяц весны. Март в этом году выдался очень теплым: по предварительным данным, среднемесячная температура превысила климатическую норму на 5−7 градусов, осадков на большей части территории страны выпало больше нормы, лишь по востоку страны местами отмечается недобор осадков. Но март — месяц капризный, и в последний день месяца ожидается ухудшение погоды», — сказала синоптик.

В пятницу под влиянием атмосферных фронтов ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь) с порывистым ветром. Ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до нуля — минус 5 градусов, днем составит 3−9 градусов тепла, пишет БЕЛТА.

По юго-западу страны будет теплее: ночью температура не опустится ниже 1−6 градусов тепла, днем достигнет 10−16 градусов со знаком плюс.

«Но ухудшение погоды будет недолгим, и первые апрельские выходные будут очень теплыми», — отметила Светлана Рыбакова.

В субботу погоду будут определять малоактивные атмосферные фронты, вслед за которыми начнет распространяться теплый воздух с юго-запада Европы. В отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1−8 градусов выше нуля, лишь по северо-востоку при прояснениях она может понизиться до нуля — минус 3. Днем температура составит 11−18 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 20, и только в крайних северо-восточных районах дневные максимумы — всего 5−10 градусов выше нуля.

В воскресенье ожидается очень теплая погода. Погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе южных широт, лишь в северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет преимущественно без осадков, только ночью в северо-восточных, а днем в северных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов выше нуля, днем достигнет 14−21 градуса тепла.

В понедельник, 3 апреля, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с северо-западных районов России. Ночью по северо-западной части страны, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов выше нуля. Днем — 10−17 градусов тепла, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 18−20.