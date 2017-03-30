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13:42 (мск), источник: ТАСС

Экстренное предупреждение объявлено в регионах Западной Сибири

Ожидается дождливая погода с усилением ветра до 25−28 м/с.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей четырех регионов Западной Сибири об опасной перемене погоды. С полуночи и днем 31 марта в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае ожидается дождливая погода с усилением ветра до 25−28 м/с, сообщил ТАСС главный метеоролог Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Ренад Ягудин.

«От южного Урала идет глубокий циклон с большой скоростью, с большими перепадами давления. Это, предположительно, приведет к усилению ветра до опасных пределов. Сила ветра в порывах может достигать 15−20, местами 25−28 м/с. Пик ветра будет, скорее всего, в ночь на 31 марта», — сказал он.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах и осадках в виде дождя, переходящего в снег, и наоборот.

Ягудин добавил, что температура воздуха 31 марта и 1 апреля в регионах юго-востока Западной Сибири ожидается выше нормы: днем — до 2−7 градусов, по востоку — до 13 градусов тепла. 2 апреля предполагается понижение температуры до 3−8 градусов мороза и по северо-западу — до 13 мороза. Осадки перейдут в снег.

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