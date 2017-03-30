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14:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Международный коммерческий арбитражный суд открылся в Иркутске

Дмитрий Чернышов приветствовал участников мероприятия от имени губернатора региона Сергея Левченко и назвал открытие отделения международного коммерческого арбитражного суда знаковым для региона событием.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС) — ведущий в России и Восточной Европе арбитраж (третейский суд) по разрешению коммерческих споров международного характера — открылся сегодня, 30 марта, в Иркутске. Отделение в областном центре стало третьим по стране. Его руководителем стал Максим Ясус. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Церемония открытия третейского суда прошла в отеле «Кортъярд Марриотт». С приветственным словом выступили заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Чернышов, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко, вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров, президент ТПП Восточной Сибири Константин Шаврин.

Дмитрий Чернышов приветствовал участников мероприятия от имени губернатора региона Сергея Левченко и назвал открытие отделения международного коммерческого арбитражного суда знаковым для региона событием. Юрисдикция данного института будет распространяться и на иные субъекты Сибири и Дальнего Востока, что позволит сделать наш регион центром рассмотрения экономических споров между субъектами предпринимательства.

«Приятно отметить, что у истоков создания этого института стоят наши партнеры из торгово-промышленной палаты, с которыми мы находимся в тесном взаимодействии. Иркутску оказана честь войти в число немногих городов, где открываются отделения международного коммерческого арбитражного суда. Напомню, что МКАС является преемником внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной при всесоюзной торговой палате в 1932 году», — отметил Дмитрий Чернышов.

Руководитель аппарата губернатора и правительства региона также рассказал о том, что Иркутская область по итогам прошлого года вошла в число лидеров по наполняемости бюджета. Губернатором Сергеем Левченко поставлена задача по повышению инвестиционной привлекательности региона.

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