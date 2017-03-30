Флешмоб в поддержку участницы «Евровидения» Юлии Самойловой провели в Иркутской области
Глава Шелехова и организация инвалидов инициировали данную акцию.
Глава Шелехова и организация инвалидов инициировали данную акцию.
Флешмоб в поддержку участницы «Евровидения» от России Юлии Самойловой состоялся в Иркутской области. Глава Шелехова Валерий Десятов и организация инвалидов провели данную акцию. В ней приняли участие более 150-ти человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Своим флешмобом жители города выступили против действий властей Украины, которые запретили въезд в свою страну российской колясочнице. Участники акции выстроились в слово «Юля» и выпустили в небо воздушные шарики белого, синего и красного цветов.