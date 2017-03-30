Флешмоб в поддержку участницы «Евровидения» Юлии Самойловой провели в Иркутской области

Флешмоб в поддержку участницы «Евровидения» от России Юлии Самойловой состоялся в Иркутской области. Глава Шелехова Валерий Десятов и организация инвалидов провели данную акцию. В ней приняли участие более 150-ти человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.