Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Умер известный журналист «Первого канала»
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Киеве заявили о готовности управлять «больной» Россией – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
9Индуистский Новый год
1195-летие Ирины Антоновой
16:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Флешмоб в поддержку участницы «Евровидения» Юлии Самойловой провели в Иркутской области

Глава Шелехова и организация инвалидов инициировали данную акцию.

Флешмоб в поддержку участницы «Евровидения» от России Юлии Самойловой состоялся в Иркутской области. Глава Шелехова Валерий Десятов и организация инвалидов провели данную акцию. В ней приняли участие более 150-ти человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Своим флешмобом жители города выступили против действий властей Украины, которые запретили въезд в свою страну российской колясочнице. Участники акции выстроились в слово «Юля» и выпустили в небо воздушные шарики белого, синего и красного цветов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня от Елены Соковниной: шоколадный чизкейк
Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Песков обозначил сроки проведения «прямой линии» Путина
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Глава правительства РФ разрешил спортсменам мельдоний
Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь