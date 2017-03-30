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17:36 (мск), источник: Вести Иркутск

На ямочный ремонт в Иркутске выйдет новая техника

С середины апреля истреблять дыры в асфальте будут два автомобиля с инфракрасным нагревом. Пока трудится только дорожная установка Шмидт. А уже завтра к ней на подмогу выйдут 4 единицы техники.

В таком составе к осени отремонтируют 55 000 квадратных метров полотна. Кстати, теперь этому занятию уделят больше времени. Сотрудники автодорожного предприятия перешли с зимнего режима работы на летний. Поэтому спецтехника будет латать ямы по 10 часов в сутки. Производительность повысится до 500 квадратных метров. К примеру, месяцем ранее среднесуточные температуры могли позволить ремонтировать не больше 80 «квадратов» в день. В первую очередь усиленный состав техники и рабочих пройдётся по улицам Лермонтова, Ушаковской и Байкальской.

— Работа начата со вчерашнего дня. Отремонтировано порядка 150 квадратов. Работы выполняем сейчас по магистральным улицам. На улице Ширямова работы выполняются в данный момент. В дальнейшем будем производить работы по всему городу, — говорит главный инженер МУП «Иркутскавтодор» Пётр Зенченко.

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