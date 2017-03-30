На Урал вернулись снег и похолодание

В Екатеринбурге снег серьезно замедлил движение, утром водителям пришлось стоять в пробках на улицах Восточной, Куйбышева, Амундсена, Машиностроителей.

На Объездной автодороге занесло большегруз, в результате машина вылетела с дороги и снесла часть забора вдоль проезжей части. На дороге образовалась пробка. В течение дня из-за мелких аварий то и дело затруднялось движение по улицам.