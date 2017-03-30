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14:01 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

На Урал вернулись снег и похолодание

Почти половина месячной нормы осадков выпала сегодня ночью в южной половине Свердловской области.

Источник: Вести - Екатеринбург

В Екатеринбурге снег серьезно замедлил движение, утром водителям пришлось стоять в пробках на улицах Восточной, Куйбышева, Амундсена, Машиностроителей.

На Объездной автодороге занесло большегруз, в результате машина вылетела с дороги и снесла часть забора вдоль проезжей части. На дороге образовалась пробка. В течение дня из-за мелких аварий то и дело затруднялось движение по улицам.

По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков постепенно снизится, зато станет холоднее. В ближайшие ночи ожидается понижение температуры до минус 10−12 градусов, днем будет около ноля градусов.

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