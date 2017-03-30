«ОмскВодоканал» объяснил, почему из колонки лилась вода с грязью

«На водоразборную колонку 29 марта был совершен наезд автомобиля. Это привело к повреждению корпуса колонки и нарушению ее герметичности. В результате этого паводковые воды попали в корпус колонки. Гидросооружение устроено таким образом, что при нажатии рычага сначала происходит слив воды находящейся в корпусе колонки, а минуту спустя — поступает чистая питьевая вода из городской распределительной сети», — объяснили в компании.

С 10:00 сегодняшнего дня, 30 марта, колонка была отключена от водопровода. До этого, по данным «ОмскВодоканала», с жалобами в компанию никто не обращался. Сейчас на колонке провели ремонт, восстановив ее герметичность, дезинфицировав и промыв. Подключена она будет после лабораторного подтверждения качества воды, пробы которой сейчас исследуются.