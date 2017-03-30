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13:52 (мск), источник: СуперОмск

«ОмскВодоканал» объяснил, почему из колонки лилась вода с грязью

«ОмскВодоканал» прокомментировал инцидент, произошедший с колонкой на улице 4-я Северная между Тарской и Орджоникидзе, из которой текла грязная вода. На качество воды пожаловался один из местных жителей, опубликовав видео в соцсети.

«На водоразборную колонку 29 марта был совершен наезд автомобиля. Это привело к повреждению корпуса колонки и нарушению ее герметичности. В результате этого паводковые воды попали в корпус колонки. Гидросооружение устроено таким образом, что при нажатии рычага сначала происходит слив воды находящейся в корпусе колонки, а минуту спустя — поступает чистая питьевая вода из городской распределительной сети», — объяснили в компании.

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С 10:00 сегодняшнего дня, 30 марта, колонка была отключена от водопровода. До этого, по данным «ОмскВодоканала», с жалобами в компанию никто не обращался. Сейчас на колонке провели ремонт, восстановив ее герметичность, дезинфицировав и промыв. Подключена она будет после лабораторного подтверждения качества воды, пробы которой сейчас исследуются.

Кроме того, в компании отмечают, что за 2016 год данная колонка выходила из строя пять раз из-за наезда на нее автомобилей. Связывают это в «ОмскВодоканале» с располагающимся рядом СТО.

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